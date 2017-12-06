Мхитарян: Азнавур делает для Армении намного больше меня

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и интервью «Матч ТВ» отметил, что легендарный французский шансконье армянского происхождения Шарль Азнавур делает для Армении намного больше, чем он.

«Я думаю, самый главный посол Армении Шарль Азнавур. То, что он делает для Армении – намного больше, чем делаю я. Есть люди, которые не интересуются футболом, а интересуются культурой, и им ближе Азнавур»,- заявил футболист.

Мхитарян также поделился своими планами на будущее и мыслями: «Для меня самое главное выиграть как можно больше титулов, потому что в конце футбольной карьеры будут вспоминать о том, что ты выиграл. Если сделаешь себе имя, оно потом будет работать на тебя. Я стараюсь играть на благо своего имени, чтобы люди вспоминали обо мне и говорили только хорошее. Самый главный трофей для меня? Лига чемпионов. А если говорить о сборной, хотелось бы сыграть на чемпионате Европы или мира».

5 декабря на телеканале «Матч ТВ» вышел документальный фильм о полузащитнике сборной Армении и «Манчестер Юнайтед», звезде европейского футбола – Генрихе Мхитаряне.Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян слетали в гости к футболисту, чтобы узнать, как живет и играет в Англии звезда футбола. Вместе с Мхитаряном российские журналисты провели два дня и сходили на матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».

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