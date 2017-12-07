Fitch присвоило облигациям АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банка рейтинг B+
7 декабря 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банка в объеме $5 млн, выпущенным в 2017 году, долгосрочный рейтинг B+.
Рейтинг облигаций созвучен с присвоенным в мае 2017 года долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (long-term Issuer Default Rating IDR) Банка на уровне B+ со стабильным прогнозом.
Рейтинговое агентство при установлении рейтинга АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банка учитывало абсолютно лидирующую позицию банка в финансировании сферы сельского хозяйства, а также высокий уровень ликвидности капитализации, сообщает пресс-служба банка.
Полученная оценка от агентства Fitch является самой высокой для компаний на территории Армении.
Выпущенные банком облигации имеют доходность в 5,5% и будут в обращении до 2020 года.
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