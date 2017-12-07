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Fitch присвоило облигациям АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банка рейтинг B+

Fitch присвоило облигациям АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банка рейтинг B+
7 декабря 2017 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банка в объеме $5 млн, выпущенным в 2017 году, долгосрочный рейтинг B+.

Рейтинг облигаций созвучен с присвоенным в мае 2017 года долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (long-term Issuer Default Rating IDR) Банка на уровне B+ со стабильным прогнозом.

Рейтинговое агентство при установлении рейтинга АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банка учитывало абсолютно лидирующую позицию банка в финансировании сферы сельского хозяйства, а также высокий уровень ликвидности капитализации, сообщает пресс-служба банка.

Полученная оценка от агентства Fitch является самой высокой для компаний на территории Армении.

Выпущенные банком облигации имеют доходность в 5,5% и будут в обращении до 2020 года.

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