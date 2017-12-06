Франция скорбит: Умер рок-легенда Джонни Холлидей

PanARMENIAN.Net - Французский рок-музыкант и актер Джонни Холлидей умер от рака легких в Париже в возрасте 74 лет.

Рокер около года боролся с раком легких. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия, скорее всего, негативно отразилась на здоровье музыканта и его состояние ухудшилось.

Вся Франция, включая представителей власти, скорбит в связи с его кончиной. Президент Франции Эммануэль Макрон не спал, когда министр внутренних дел сообщил ему о кончине музыканта незадолго до официального заявления, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

«Во всех нас есть что-то от Джонни Холлидея. Мы не забудем ни его имя, ни его голос», — написал Макрон в Twitter, отметив, что все фанаты музыканта «в слезах».

По информации французских СМИ, власти не исключают возможности организации национальной церемонии прощания.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он осуществил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.