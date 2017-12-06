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Юные армянские самбисты завоевали медали на чемпионате Европы

Юные армянские самбисты завоевали медали на чемпионате Европы
6 декабря 2017 - 16:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Юношеская сборная Армении по самбо до 16 лет 2-3 декабря участвовала в чемпионате Европы в хорватском городе Пореч.

В составе армянской команды выступили шесть самбистов.

Четверо спортсменов стали бронзовыми призерами, сообщает пресс-служба НОКА.

На третью ступеньку пьедестала почета встали Карен Саргсян (42 кг), Давид Овсепян (46 кг), Юрий Цатурян (60 кг) и Саргис Саргсян (66 кг).

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