Юные армянские самбисты завоевали медали на чемпионате Европы
6 декабря 2017 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Юношеская сборная Армении по самбо до 16 лет 2-3 декабря участвовала в чемпионате Европы в хорватском городе Пореч.
В составе армянской команды выступили шесть самбистов.
Четверо спортсменов стали бронзовыми призерами, сообщает пресс-служба НОКА.
На третью ступеньку пьедестала почета встали Карен Саргсян (42 кг), Давид Овсепян (46 кг), Юрий Цатурян (60 кг) и Саргис Саргсян (66 кг).
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