Курс биткоина за сутки подорожал на $1000

PanARMENIAN.Net - Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина превысила отметку в $13000. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

По состоянию на 17:00 (по Еревану) максимум курса криптовалюты достигал $13052. Таким образом стоимость увеличилась на $1000 меньше, чем за один день.

Ранеебританский портал Power Compare подсчитал, что при сохранении текущей динамики роста расходов электричества на майнинг биткоинов к 2020 году все электричество мира будет расходоваться на майнинг криптовалют.В материалах также отмечается, что за последний месяц потребление электроэнергии на майнинг выросло на 29,98 процента.