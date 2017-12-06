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Курс биткоина за сутки подорожал на $1000

Курс биткоина за сутки подорожал на $1000
6 декабря 2017 - 16:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина превысила отметку в $13000. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

По состоянию на 17:00 (по Еревану) максимум курса криптовалюты достигал $13052. Таким образом стоимость увеличилась на $1000 меньше, чем за один день.

Ранеебританский портал Power Compare подсчитал, что при сохранении текущей динамики роста расходов электричества на майнинг биткоинов к 2020 году все электричество мира будет расходоваться на майнинг криптовалют.В материалах также отмечается, что за последний месяц потребление электроэнергии на майнинг выросло на 29,98 процента.

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