Главы МИД Армении и Азербайджана в Вене договорились встретиться в начале 2018 года

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров проведут следующую встречу в начале 2018 года. Об этом министры договорились 6 декабря на встрече в Вене.

Встреча глав МИД началась при участии сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, и продолжилась в формате тет-а-тет.

Министры обсудили пути реализации договоренностей, достигнутых президентами Армении и Азербайджана на встречах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. На встрече также обговаривались сроки следующего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

Ранее находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Собеседники обсудили шаги по реализации достигнутых на саммитах в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге договоренностей. Был продолжен обмен мнениями вокруг создания благоприятных условий для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.