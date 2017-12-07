Главы МИД Армении и Азербайджана в Вене договорились встретиться в начале 2018 года (видео)
7 декабря 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров проведут следующую встречу в начале 2018 года. Об этом министры договорились 6 декабря на встрече в Вене.
Встреча глав МИД началась при участии сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, и продолжилась в формате тет-а-тет.
Министры обсудили пути реализации договоренностей, достигнутых президентами Армении и Азербайджана на встречах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. На встрече также обговаривались сроки следующего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.
Ранее находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Собеседники обсудили шаги по реализации достигнутых на саммитах в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге договоренностей. Был продолжен обмен мнениями вокруг создания благоприятных условий для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
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