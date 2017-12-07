Эрдоган: Лозаннский мирный договор нуждается в обновлении

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за несколько часов до визита в Грецию в интервью греческому телеканалу Skai заявил, что Лозаннский мирный договор нуждается в обновлении.

Официальный представитель правительства Греции уже заявил о «серьезных опасениях» в связи с интервью Эрдогана.

Лозаннский договор, среди прочего, устанавливает границы между двумя странами и определяет права Греции на острова в Эгейском море.

«Когда я говорю об обновлении, мы можем обсудить все, от альфы до омеги. Возможно, Греция будет раздражена некоторыми вопросами, с конкретными прогнозами, но мы можем сесть и обсудить», — сказал Эрдоган. Он уточнил, что обсуждение, которое он хочет провести, не будет касаться Греции, а всего региона, пишет РИА Новости.

Лозаннский договор также определяется территориальные границы между Турцией, Ираком и Сирией.

Президент Турции не объяснил, какие изменения он стремится провести, но сказал, что расстояния между некоторыми островами являются «проблематичными», добавив, что вопросы, связанные с территориальными водами двух государств, воздушным пространством и континентальным шельфом могут быть решены «легко».

Заявления Эрдогана резко противоречат позиции Греции, которая считает Лозаннский договор 1923 года бесспорным основанием двусторонних отношений, и эту позицию подтвердил в интервью турецкому агентству Anadolu премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Лозаннский мирный договор, подписанный в июле 1923 года между Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Югославией, с одной стороны, и Турцией — с другой установил новые границы Турции, юридически оформив тем самым распад Османской империи.

Осенью 2016 года Эрдоган уже заявлял о желании пересмотреть Лозаннский договор, установивший современные турецкие границы. Тогда он критиковал Лозаннский мирный договор 1923 года как невыгодный для Турции. По словам Эрдогана, в Лозанне турки отдали Греции острова в Эгейском море, на которых «слышен крик с нашего берега», на которых «есть наши мечети и наши святыни».