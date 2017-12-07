СМИ: Мхитарян может по обмену перейти в «Интер»
7 декабря 2017 - 13:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может отправиться по обмену в «Интер».
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении португальского полузащитника «Интера» Жоау Мариу, пишет The Sun со ссылкой на Corriere dello Sport
Отмечается, что «Интер» предлагает обменять своего футболиста на Хуана Мату. У испанца контракт с «дьяволами» истекает в 2018 году, однако главный тренер МЮ Жозе Моуринью не хочет расставаться с Матой, и возможно контракт с футболистом будет продлен еще на год.
Вместо Хуана Мата возможно в сделку будет включен Мхитарян, которому в последнее время не везет в МЮ.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.
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