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СМИ: Мхитарян может по обмену перейти в «Интер»

СМИ: Мхитарян может по обмену перейти в «Интер»
7 декабря 2017 - 13:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может отправиться по обмену в «Интер».

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении португальского полузащитника «Интера» Жоау Мариу, пишет The Sun со ссылкой на Corriere dello Sport

Отмечается, что «Интер» предлагает обменять своего футболиста на Хуана Мату. У испанца контракт с «дьяволами» истекает в 2018 году, однако главный тренер МЮ Жозе Моуринью не хочет расставаться с Матой, и возможно контракт с футболистом будет продлен еще на год.

Вместо Хуана Мата возможно в сделку будет включен Мхитарян, которому в последнее время не везет в МЮ.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.

Ссылки по теме:
The Sun. Man Utd star Juan Mata in Inter Milan swap offer for Joao Mario but Henrikh Mkhitaryan could go instead
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