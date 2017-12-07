МОК возьмет на себя расходы на участие российских спортсменов в Олимпиаде
7 декабря 2017 - 12:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК)возьмет на себя расходы на участие российских спортсменов в Олимпиаде 2018 годав Пхёнчхане. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.
«Если МОК приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы. Из нашего решения видно, что эти атлеты не будут отличаться от других, участвующих в соревнованиях. Они будут размещены бесплатно, питаться бесплатно, будут оплачены расходы на часть обслуживающего персонала», – сказал Бах на пресс-конференции, пишет Eurosport.
5 декабря МОК объявил о дисквалификации ОКР и приглашении на Игры-2018 только чистых российских спортсменов под олимпийским флагом.
Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане 9-25 февраля.
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