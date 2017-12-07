PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК)возьмет на себя расходы на участие российских спортсменов в Олимпиаде 2018 годав Пхёнчхане. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

«Если МОК приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы. Из нашего решения видно, что эти атлеты не будут отличаться от других, участвующих в соревнованиях. Они будут размещены бесплатно, питаться бесплатно, будут оплачены расходы на часть обслуживающего персонала», – сказал Бах на пресс-конференции, пишет Eurosport.

5 декабря МОК объявил о дисквалификации ОКР и приглашении на Игры-2018 только чистых российских спортсменов под олимпийским флагом.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане 9-25 февраля.