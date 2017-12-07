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Южная Корея официально выделила деньги на убийство Ким Чен Ына

Южная Корея официально выделила деньги на убийство Ким Чен Ына
7 декабря 2017 - 13:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Южной Кореи официально заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Они будут направлены на тренировку и оснащение специального «отряда обезглавливания» северокорейского руководства, о создании которого стало известно 1 декабря.

На оснащение и подготовку спецотряда в бюджете оборонного ведомства Южной Кореи заложено 340 млн вон ($310.000). Об этом официально сообщило Минобороны страны. Отряд будет включать в себя около 1000 спецназовцев, задачей которых в случае войны будет найти и убить Ким Чен Ына и прочих высших руководителей соседнего государства, пишет «Ъ».

Структура и тренировочные планы отряда засекречены, но по информации южнокорейских СМИ, тренироваться солдаты нового отряда будут по методикам, по которым тренируется американский отряд спецназначения SEAL Team Six, ликвидировавший в свое время Осаму бен Ладена. Южнокорейское Минобороны в настоящее время работает над созданием для отряда сверхсовременного вооружения. В частности, планируется усовершенствовать американский транспортный вертолет Ch-47 Chinook таким образом, чтобы он мог выполнять миссии по незаметному проникновению на территорию КНДР.

Согласно опубликованному в апреле документу, модернизация должна быть завершена до конца 2018 года.

В министерстве также сообщили, что в следующем году расходы на соединение планируют увеличить. В сумме в ближайшее время на него планируется потратить 26 млрд вон ($24 млн).

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