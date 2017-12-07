Пятая ничья Ароняна на London Chess Classic: Выигрывает пока только Каруана
7 декабря 2017 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом в пятом туре международного шахматного супертурнира London Chess Classic (10 участников, круговая система) в Лондоне.
Этот турнир является заключительным, пятым этапом Grand Chess Tour.Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.
В пятом туре единственную победу одержал американец Фабиано Каруана. Из 25 сыгранных партий единственные две результативные встречи принадлежат именно ему, передает пресс-служба НОКА.
Результаты пятого тура: Фабиано Каруана – Вишванатан Ананд 1:0, Левон Аронян – Максим Вашье-Лаграв, Магнус Карлсен – Уэсли Со, Майкл Адамс – Хикару Накамура, Ян Непомнящий – Сергей Карякин – ничьи.
Турнирная таблица: 1. Каруана – 3,5 очка; 2-8. Непомнящий, Аронян, Карлсен, Адамс, Вашье-Лаграв, Накамура, Со – по 2,5; 9-10. Ананд, Карякин – по 2.
8 декабря в шестом туре встречаются Со – Аронян, Вашье-Лаграв – Каруана, Накамура – Карлсен, Адамс – Непомнящий, Ананд – Карякин.
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