«Чемпионат»: Являясь самым крутым игроком с территории СНГ, Мхитарян не ведет себя как звезда
7 декабря 2017 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не ведет себя как звезда. Об этом пишет спортивное издание «Чемпионат».
«Генрих Мхитарян не ведет себя как звезда. Да, он частенько светится на стендах рядом с Полем Погба и Давидом де Хеа, но показная жизнь селебрити – не его случай. Обыкновенная, не экстравагантная прическа, скромные интервью о футболе, любви к семье и родине, отсутствие скандалов. Являясь самым крутым игроком с территории СНГ, полузащитник «Манчестер Юнайтед» не ведет разгульный образ жизни. Во всяком случае, еще ни одна камера в мире этого не зафиксировала. Он не разжигает и на поле. Если бьют по ногам, встает и играет дальше. Толкают или плюют исподтишка – не поддается на провокации и просто отворачивается от обидчика. Если на поле нет лидеров и вожаков… растворяется на поле»,- говорится в статье.
Автор статьи, однако, отмечает, что главный тренер МЮ Жозе Моуринью любит игроков другого склада - Пепе, Матерацци и им подобных, которых хочется обходить стороной, а пай-мальчики в его командах приживаются редко.
«Португалец обожает тех, кто тащит на себе команду, кто летит в ноги соперникам и одним своим видом заставляет оппонентов мечтать о финальном свистке и возможности поскорее убежать в раздевалку.Генрих Мхитарян – не из таких. Потому, когда Поль Погба выбыл на несколько месяцев из строя, а на молодых Марсьяля с Рашфордом, недавно вернувшегося Златана и только адаптирующегося Лукаку рассчитывать не приходилось, Жозе доверил роль лидера Генриху. Но он не справился. Ни одного результативного действия за несколько месяцев, аморфная, как хлебный мякиш, игра и нежелание становиться главным героем на сцене «Театра мечты»,- отмечает издание.
Автор статьи предполагает, что Мхитарян просто не любит находиться на первых ролях. Отмечается, что можно сколько угодно рассуждать об умениях и талантах Генриха, но ему скоро 29 и приходится признать – на поле он не лидер, и вряд ли со временем что-то изменится.
«Генрих сделал свою мечту явью – о его спортивных подвигах снимают фильмы, его ставят в пример всем мальчуганам в Армении. Мхитарян и правда идеальный спортсмен – трудолюбивый, целеустремленный, не увлекающийся алкоголем и походами по клубам. И отношения с партнёрами и тренерами он строит в позитивном и открытом ключе. Что Луческу в «Шахтере», что Клопп в «Боруссии» были для него вторыми отцами. С Жозе все по-другому. Португалец работает в другой канве: суровой, сухой и прагматичной. И пока кажется, что в такой атмосфере Генриху не очень комфортно»,- говорится в статье.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений: «Я недоволен последними выступлениями Генриха. Притом я говорю не об одном-двух матчах, а о трех, четырех или пяти. Он очень здорово начал сезон, но после постепенно исчезал. Другие работали, чтобы получить шанс появиться на поле, и воспользовались им. Все просто».
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Также не было среди отъезжающих и нападающего Златана Ибрагимовича. Всего камеры корреспондентов сумели запечатлеть 20 игроков «Манчестер Юнайтед»
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