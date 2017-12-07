В Вифлееме потушили рождественские огни в знак протеста против решения США по Иерусалиму

PanARMENIAN.Net - Палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос.

Помимо этого, огни больше не горят и на елке в Рамаллахе — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата, пишет РИА Новости со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как пояснил представитель местных властей Фади Гаттас, это сделали в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Зажгут ли огни к 24 декабря, в канун католического Рождества, пока неизвестно.

Ранее американский лидер сообщил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Заявление президента вызвало массовые протесты палестинцев.