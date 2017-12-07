Самая дорогая картина да Винчи будет выставлена в Лувре в Абу-Даби
7 декабря 2017 - 16:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которую в ноябре продали на аукционе за рекордные 450 млн долларов, будет выставлена в Лувре в Абу-Даби.
«Спаситель мира» да Винчи направляется в Лувр в Абу-Даби», - сообщил в Twitter на трех языках - арабском, английском и французском открывшийся в ноябре музей.
Тайна покупки картины при этом так и осталась не раскрытой. До сих пор неясно, кто купил на торгах Christie's в Нью-Йорке шедевр Леонардо. Предыдущим владельцем картины был семейный траст российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Покупатель участвовал в аукционе по телефону и предпочел сохранить анонимность. Торги продолжались 20 минут, а стартовая ставка была 100 млн долларов.
По информации New York Times, рекордную сумму за шедевр Да Винчи заплатил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан аль-Сауд. Как пишет газета, он друг и бизнес-партнер наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
По другим данным, в частности, как указывает французский еженедельник Journal du Dimanche, две инвестфирмы заключили сделку с несколькими крупными музеями и выкупили картину. Теперь, продолжает издание, шедевр Леонардо будут сдавать в аренду или продадут музеям на Ближнем Востоке или Азии, пишет BBC.
Да Винчи умер в 1519 году и считается, что сохранилось меньше 20 его живописных работ. Лишь одна из них все это время находилась в частных коллекциях - «Спаситель мира», написанный, скорее всего, после 1505 года. На картине Христос, одетый в голубой хитон, перехваченный лентой с золотым орнаментом, благословляет правой рукой, а в левой держит прозрачную сферу - символ мироздания.
Исследователи предполагают, что картина какое-то время принадлежала английскому королю Карлу I. У некоторых экспертов до сих пор остаются сомнения в авторстве картины.
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