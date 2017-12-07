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Каманча - в списке нематериального наследия ЮНЕСКО, как образец культуры Азербайджана и Ирана

Каманча - в списке нематериального наследия ЮНЕСКО, как образец культуры Азербайджана и Ирана
7 декабря 2017 - 16:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Каманча включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в качестве образца культуры Азербайджана и Ирана.

На проходящей в Южной Корее 12-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия совместно представленный Азербайджаном и Ираном документ «Изготовление струнного музыкального инструмента ксманча и искусство игры на нем» был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее армянский танец кочари был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Кочари характеризуется ЮНЕСКО как «танец, доступный для всех – независимо от возраста, пола или социального статуса, содействующий обеспечению непрерывности исторической, культурной и этнической памяти».

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