Каманча - в списке нематериального наследия ЮНЕСКО, как образец культуры Азербайджана и Ирана
7 декабря 2017 - 16:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Каманча включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в качестве образца культуры Азербайджана и Ирана.
На проходящей в Южной Корее 12-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия совместно представленный Азербайджаном и Ираном документ «Изготовление струнного музыкального инструмента ксманча и искусство игры на нем» был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Ранее армянский танец кочари был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Кочари характеризуется ЮНЕСКО как «танец, доступный для всех – независимо от возраста, пола или социального статуса, содействующий обеспечению непрерывности исторической, культурной и этнической памяти».
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