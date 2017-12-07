Тиллерсон: США поддерживает усилия МГ ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Вашингтон поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«США поддерживают усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Субстантивного прогресса можно достичь при наличии политической воли», - заявил Тиллерсон, выступая на ежегодном заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ в Вене.

«Мы приветствуем вчерашнее решение (по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - ред.) по ускорению процессов в этом направлении», - добавил он, пишет «Интефакс-Азербайджан».

Дипломат выразил удовлетворение взятыми на себя президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым обязательствами, направленными на интенсификацию переговоров и снижение напряженности вдоль линии соприкосновения войск.

Главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров 6 декабря на встрече в Вене договорились, что проведут следующую встречу в начале 2018 года. Ранее находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.