Объявлена дата выхода нового сезона «Черного зеркала»

PanARMENIAN.Net - Стриминговый сервис Netflix объявил дату премьеры нового сезона сериала «Черное зеркало» — на экраны он выйдет 29 декабря.

Таким образом компания подтвердила догадки интернет-пользователей, которые заметили, что официальный аккаунт сериала недавно поставил лайки сразу нескольким твитам, датированным 29 декабря разных лет и посвященным «Черному зеркалу», пишет Bird in Flight.

В течение последних двух недель Netflix также публиковал трейлеры каждого из шести эпизодов нового сезона сериала — Arkangel, Crocodile, Black Museum, Hang the DJ, Metalhead и U.S.S. Callister.

«Черное зеркало» — британский сериал-антиутопия, исследующий то, как стремительное развитие технологий может изменить жизнь человечества. Премьера картины состоялась еще в 2011 году. С тех пор сериал был награжден многими премиями, в том числе «Эмми» и BAFTA.