Курс биткоина превысил отметку в $15.000: Приближается к $16.000

PanARMENIAN.Net - Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина превысила отметку в $15000. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

По состоянию на 18:30 (по Еревану) максимум курса криптовалюты достиг $15.769. Таким образом стоимость увеличилась на $1000 за один день.

Ранее британский портал Power Compare подсчитал, что при сохранении текущей динамики роста расходов электричества на майнинг биткоинов к 2020 году все электричество мира будет расходоваться на майнинг криптовалют. В материалах также отмечается, что за последний месяц потребление электроэнергии на майнинг выросло на 29,98 процента.