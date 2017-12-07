Курс биткоина превысил отметку в $15.000: Приближается к $16.000
7 декабря 2017 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина превысила отметку в $15000. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
По состоянию на 18:30 (по Еревану) максимум курса криптовалюты достиг $15.769. Таким образом стоимость увеличилась на $1000 за один день.
Ранее британский портал Power Compare подсчитал, что при сохранении текущей динамики роста расходов электричества на майнинг биткоинов к 2020 году все электричество мира будет расходоваться на майнинг криптовалют. В материалах также отмечается, что за последний месяц потребление электроэнергии на майнинг выросло на 29,98 процента.
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