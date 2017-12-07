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Forbes: Дидди и Бейонсе - самые высокооплачиваемые музыканты 2017 года

Forbes: Дидди и Бейонсе - самые высокооплачиваемые музыканты 2017 года
7 декабря 2017 - 18:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Дидди, признан самым высокооплачиваемым музыкантом 2017 года по версии журнала Forbes. За отчетный период ему удалось заработать 130 миллионов долларов.

Эта сумма складывается из доходов рэпера от концертного тура Bad Boy Family Reunion Tour, рекламного контракта с водкой Ciroc и продажи трети акций его коллекции одежды Sean John.

Второе место в списке заняла певица Бейонсе. Мировой концертный тур Formation World Tour в поддержку альбома Lemonade позволил заработать ей 105 миллионов долларов, пишет Meduza.

Замыкает тройку лидеров канадский рэпер Дрейк, заработавший 94 миллиона долларов. Его основные статьи доходов — турне Boy Meets World Tour и отчисления от стриминговых сервисов.

В десятке также оказались певец The Weeknd (92 миллиона долларов), группы Coldplay (88 миллионов долларов) и GunsʼN'Roses (84 миллиона долларов), Джастин Бибер (83,5 миллиона долларов), Брюс Спрингстин (75 миллионов долларов), Адель (69 миллионов долларов) и Metallica (66,5 миллиона долларов).

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