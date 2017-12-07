Яндекс.Диск снял лимит на хранение фото и видео

PanARMENIAN.Net - Команда облачного сервиса Яндекс.Диск объявила о снятии лимита на хранение фото и видео, снятых на смартфоны.

Яндекс.Диск стал бесплатно предоставлять неограниченный объем облачного пространства под фото и видео, которые автоматически загружаются через мобильное приложение. Автоматически загруженные фото и видео не будут учитываться при расчете доступного места в облаке пользователя. Когда файлы попадут на Яндекс.Диск, их можно удалить из памяти устройства, освободив место для новых снимков. Снимки будут доступны и в мобильном приложении Яндекс.Диска, и в веб-версии сервиса, пишет Ferra.ru.

При включенной автозагрузке приложение сохраняет снимки в облаке всякий раз, когда появляется соединение с интернетом. Файлы попадают в раздел «Все фото», где сервис раскладывает их в хронологическом порядке: можно посмотреть кадры за любой месяц или год.

Приложение позволяет редактировать фотографии, составлять альбомы и делиться ими в соцсетях. Можно включить автозагрузку снимков по Wi-Fi, чтобы не расходовать мобильный трафик.

Приложение Яндекс.Диск для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.