ОБСЕ призывает к возобновлению гуманитарных контактов между армянами и азербайджанцами

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали к возобновлению гуманитарных контактов между армянами и азербайджанцами. Об этом говорится в совместном заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обнародованном в Вене.

«По случаю заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, мы, главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Постоянный представитель Франции Вероника Роже-Лакан, – по-прежнему едины в нашем стремлении оказывать посредническое содействие в мирном урегулирования нагорно-карабахского конфликта на базе основополагающих принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы ее применения, уважения территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение»,- говорится в заявлении.

Сопредседатели вновь заявили о своей общей приверженности переговорам по мирному разрешению данного конфликта, как единственному пути достижения подлинного примирения между народами региона. Они также выразили удовлетворение в связи с активизацией переговорного процесса и призвали стороны сосредоточить свои усилия на поиске компромиссов по сущностным вопросам политического урегулирования.

«Дальнейшее затягивание лишь усложнит ситуацию и может поставить под вопрос приверженность Сторон достижению прочного соглашения.Со ссылкой на заявление двух президентов о своем обязательстве предпринять дополнительные меры для снижения напряженности на линии соприкосновения, мы настоятельно призываем Баку и Ереван принять проект предложения ОБСЕ по расширению миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Кроме того, должны быть реализованы и другие решения, принятые в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году. Мы также приветствуем рассмотрение Сторонами предложений сопредседателей, направленных на возобновление гуманитарных контактов между армянами и азербайджанцами, а также содействие Международному комитету Красного Креста в его усилиях по обмену информацией о пропавших без вести лицах, и призываем Стороны избегать неуместной политизации указанных важных гуманитарных шагов»,- отмечается в заявлении.

Страны-члены ОБСЕ по-прежнему готовы к тесному сотрудничеству со сторонами карабахского конфликта в деле достижения устойчивого мирного урегулирования: «Мы поручили нашим сопредседателям продолжать свою посредническую деятельность в целях содействия достижению компромисса по рабочим предложениям, представленным на рассмотрение Сторон, но при этом подчеркиваем, что основная ответственность за прекращение нагорно‑карабахского конфликта лежит на лидерах Армении и Азербайджана».

Главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров в Вене договорились провести следующую встречу в начале 2018 года. Встреча глав МИД началась при участии сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, и продолжилась в формате тет-а-тет. Министры обсудили пути реализации договоренностей, достигнутых президентами Армении и Азербайджана на встречах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. На встрече также обговаривались сроки следующего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.