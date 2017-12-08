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Грант Мелкумян стал единоличным лидером шахматного турнира в Лондоне

Грант Мелкумян стал единоличным лидером шахматного турнира в Лондоне
8 декабря 2017 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Грант Мелкумян лидирует после семи туров проходящего в Лондоне международного турнира Chess Classic FIDE OPEN.

Он набрал 6,5 очков. Армянский шахматист на пол-очка опережает представителя Израиля Тамира Набати.

Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям).

Турнир завершится 9 декабря.

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