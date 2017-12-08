Папа Римский призвал внести изменения в молитву «Отче наш»

PanARMENIAN.Net - Папа римский Франциск высказался за изменение молитвы «Отче наш».

По мнению понтифика, читая ее в переводе на английский и ряд других языков, можно подумать, что «бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет», пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

«Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что бог провоцирует на искушение», — заявил Папа Римский.

Он напомнил, что во Франции уже поменяли текст молитвы, который теперь гласит «не позволь нам поддаться искушению». При такой формулировке, заметил понтифик, вся вина в искушении лежит на человеке.

Молитву «Отче наш», согласно Евангелию, дал своим ученикам Иисус Христос в ответ на просьбу научить их молитве. На языке оригинала молитва утрачена, самые древние из сохранившихся текстов написаны на древнегреческом койне.