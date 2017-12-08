В Армении выпустили новый телефон «Армфоник» для детей и пожилых людей

PanARMENIAN.Net - Армянская компания «Ти-Эс-Ди», выпускающая телефоны и смартфоны, разработала новый телефон с простыми решениями - «Армфоник».Он предназначен для детей, пожилых людей и слабовидящих.

В компании отмечают, что телефон поступит в продажу с 8 декабря. Его стоимость составит 12.000 драм (около 24 долларов).

Презентация первого армянского смартфона ArmPhone состоялась 6 июня 2016 года. Линейка ArmPhone состоит из пяти модификаций — ArmPhone 0502, ArmPhone 0505, ArmPhone 0508, ArmPhone 0509 и ArmPhone 0520, отличающихся объемами оперативной памяти, размерами экрана, характеристиками видеокамеры и другими параметрами.