// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армения - восьмая по числу въездных поездок в Россию в 2017 году

Армения - восьмая по числу въездных поездок в Россию в 2017 году
8 декабря 2017 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения заняла 8 место по числу въездных поездок в Россию в 2017 году. Об этом сообщает агентство ТурСтат в результате анализа статистики въездного туризма в Россию за 9 месяцев 2017 года - с 1 января по 30 сентября.

Так, в рейтинге, составленном агентством, Армения заняла 8 место по числу поездок в Россию с 442.000 поездок, что на 4% меньше чем в 2016 году.

Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2017 году по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам 9 месяцев 2017 года составили Украина (6,64 млн), Казахстан (2,67 млн), Китай (1,24 млн), Финляндия (781.000), Азербайджан (655.000), Польша (556.000), Германия (500.000), Армения (442.000), Молдова (396.000) и Узбекистан (375.000).

По данным агентства, Китай занял первое место по абсолютному росту числа въездных туристских поездок в Россию по итогам 9 месяцев 2017 года. Число въездных поездок из Китая в Россиию выросло на 171 тысячу по итогам 9 месяцев 2017 по сравнению с 9 месяцами 2016 года.

Общее число въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года снизилось на 3% до 18 миллионов 972 тысяч с 19 миллионов 525 тысяч за первые 9 месяцев 2017 года, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

 Самое значимое
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
«РГ» о «новых армянах»: У Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере
Россия вернула Армении украденную картину Врубеля
В Израиле завели уголовное дело против компании, ударившей по армянским позициям по просьбе Баку
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
LG выпускает премиальную версию V30 стоимостью около $1800 Модель LG Signature Edition будет выпущена тиражом всего в 300 экземпляров и открывают новую серию смартфонов LG Signature
Роналду: Я лучший футболист в истории По мнению футболиста, еще не рождался игрок, который был бы сильнее его. «Я лучший футболист в истории мирового футбола», — заявил форвард
Названы 10 лучших актеров 2017 года Он исполнил роль 17-летнего Элио Перлмана в фильме «Зови меня своим именем» режиссера Луки Гуаданьино
В Армении ожидается погода без осадков В Ереване днем 8 декабря в отдельных местах возможен слабый снег. 9-13 декабря в столице ожидается погода без осадков