Армения - восьмая по числу въездных поездок в Россию в 2017 году
8 декабря 2017 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения заняла 8 место по числу въездных поездок в Россию в 2017 году. Об этом сообщает агентство ТурСтат в результате анализа статистики въездного туризма в Россию за 9 месяцев 2017 года - с 1 января по 30 сентября.
Так, в рейтинге, составленном агентством, Армения заняла 8 место по числу поездок в Россию с 442.000 поездок, что на 4% меньше чем в 2016 году.
Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2017 году по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам 9 месяцев 2017 года составили Украина (6,64 млн), Казахстан (2,67 млн), Китай (1,24 млн), Финляндия (781.000), Азербайджан (655.000), Польша (556.000), Германия (500.000), Армения (442.000), Молдова (396.000) и Узбекистан (375.000).
По данным агентства, Китай занял первое место по абсолютному росту числа въездных туристских поездок в Россию по итогам 9 месяцев 2017 года. Число въездных поездок из Китая в Россиию выросло на 171 тысячу по итогам 9 месяцев 2017 по сравнению с 9 месяцами 2016 года.
Общее число въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года снизилось на 3% до 18 миллионов 972 тысяч с 19 миллионов 525 тысяч за первые 9 месяцев 2017 года, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
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