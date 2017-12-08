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На территории Армении есть труднопроходимые автодороги: Ларс закрыт для грузовиков

8 декабря 2017 - 12:33 AMT

PanARMENIAN.Net - 8 декабря, по положению на 11:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги, на некоторых трассах местами образовалась гололедица. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

8 декабря в большинстве областей Армении ожидается слабый снег. А в период с 9 по 11 декабря в республике установится погода без осадков.

Закрыта автодорога Сотк-Карвачар. Затруднено движение транспорта на перевале Варденяц – со стороны Гегаркуникской области Армении. На дорогах в Котайкской, Ширакской, Лорийской и Сюникской областях местами образовалась гололедица. В городах Раздан и Чаренцаван Котайкской области наблюдались осадки в виде снега, а в городе Горис Сюникской области – туман.

Исходя из ожидаемых неблагоприятных погодных условий, МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда грузовиков.

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