На территории Армении есть труднопроходимые автодороги: Ларс закрыт для грузовиков

PanARMENIAN.Net - 8 декабря, по положению на 11:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги, на некоторых трассах местами образовалась гололедица. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

8 декабря в большинстве областей Армении ожидается слабый снег. А в период с 9 по 11 декабря в республике установится погода без осадков.

Закрыта автодорога Сотк-Карвачар. Затруднено движение транспорта на перевале Варденяц – со стороны Гегаркуникской области Армении. На дорогах в Котайкской, Ширакской, Лорийской и Сюникской областях местами образовалась гололедица. В городах Раздан и Чаренцаван Котайкской области наблюдались осадки в виде снега, а в городе Горис Сюникской области – туман.

Исходя из ожидаемых неблагоприятных погодных условий, МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда грузовиков.