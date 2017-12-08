Курс биткоина превысил отметку в $17.000
8 декабря 2017 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина превысила отметку в $17.000. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
По состоянию на 11:21 (по Еревану) 8 декабря, максимум курса криптовалюты достиг $17.230. Таким образом стоимость увеличилась почти на $2000 за один день.
7 декабря стоимость биткоина превысила отметку в $15000.
Ранее британский портал Power Compare подсчитал, что при сохранении текущей динамики роста расходов электричества на майнинг биткоинов к 2020 году все электричество мира будет расходоваться на майнинг криптовалют. В материалах также отмечается, что за последний месяц потребление электроэнергии на майнинг выросло на 29,98 процента.
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