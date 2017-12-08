Роналду стал 5-кратным обладателем «Золотого мяча»
8 декабря 2017 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Португальский футболист, форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2017 года - то есть был признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.
Нападающий «Реала» по результатам голосования опередил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и самого дорогого футболиста планеты Неймара, пишет Eurosport.
В десятку лучших вошли: Харри Кейн (10), Роберт Левандовский (9), Н'Голо Канте (8), Килиан Мбаппе (7), Серхио Рамос (6), Лука Модрич (5), Джанлуиджи Буффон (4).
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч» в пятый раз в карьере и сравнялся по числу побед с Лионелем Месси. В 2017 году португалец помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
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