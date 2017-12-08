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Парламент Армении в I чтении принял законопроект о семейном насилии

8 декабря 2017 - 12:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальное Собрание Армении 8 декабря в первом чтении приняло проект закона РА «О предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье».

Законопроект принят соотношением голосов 73 «за», 12 «против» и 6 «воздержавшихся».

Парламент Армении принял также проект о внесении изменений и дополнений в закон РА «О социальной поддержке приграничных общин».

19 октября Общественный совет вынес на обсуждение законопроект «О предупреждении семейного насилия и защите жертв», который вызвал бурные общественные обсуждения. Законопроект о семейном насилии, переданный на рассмотрение парламента, был доработан после общественных слушаний. В результате, нынешний вариант законопроекта в некоторой степени отличается от представленного общественности ранее.

Проект закона предполагает защиту от пяти видов семейного насилия: физического, сексуального, психологического, экономического, а также пренебрежения.

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