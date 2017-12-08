В Армении ожидается погода без осадков

PanARMENIAN.Net - В ближайшие дни в Армении осадки в виде дождя или снега не ожидаются. Днем 8 декабря в северных районах республики ожидается слабый снег. 9-13 декабря ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 8 декабря в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью 9-10 декабря температура воздуха постепенно понизится на 4-5 градусов, 12-го и 13 декабря повысится на 2-3 градуса.

В Ереване днем 8 декабря в отдельных местах возможен слабый снег. 9-13 декабря в столице ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 3-5 градусов тепла.