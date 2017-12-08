LG выпускает премиальную версию V30 стоимостью около $1800

PanARMENIAN.Net - Компания LG Electronics представила на родном южнокорейском рынке премиум-версию флагманского смартфона V30.

Модель LG Signature Edition будет выпущена тиражом всего в 300 экземпляров и открывают новую серию смартфонов LG Signature, пишет Ferra.ru.

В отделке LG Signature Edition используются высококлассные материалы, включая циркониевую керамику на задней панели, которая плохо поддается царапинам. Покупатели также смогут выгравировать свое имя на корпусе, получат специальное постпродажное обслуживание и красивую упаковку с наушниками Bang & Olufsen и Bluetooth-гарнитурой.

Главное отличие LG Signature Edition от стандартного V30 с точки зрения спецификации — 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также установленная сразу Android 8.0 Oreo.

LG Signature Edition станет доступна в конце месяца в белой и черной расцветке. Цена составит около 1 800 долларов США.