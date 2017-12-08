LG выпускает премиальную версию V30 стоимостью около $1800
8 декабря 2017 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания LG Electronics представила на родном южнокорейском рынке премиум-версию флагманского смартфона V30.
Модель LG Signature Edition будет выпущена тиражом всего в 300 экземпляров и открывают новую серию смартфонов LG Signature, пишет Ferra.ru.
В отделке LG Signature Edition используются высококлассные материалы, включая циркониевую керамику на задней панели, которая плохо поддается царапинам. Покупатели также смогут выгравировать свое имя на корпусе, получат специальное постпродажное обслуживание и красивую упаковку с наушниками Bang & Olufsen и Bluetooth-гарнитурой.
Главное отличие LG Signature Edition от стандартного V30 с точки зрения спецификации — 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также установленная сразу Android 8.0 Oreo.
LG Signature Edition станет доступна в конце месяца в белой и черной расцветке. Цена составит около 1 800 долларов США.
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Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
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