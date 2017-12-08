Kodak выпустил мини камеру мгновенной печати

PanARMENIAN.Net - Компания Kodak представила новую камеру Mini Shot, которая способна мгновенно распечатывать небольшие снимки размером с банковскую карту.

Устройство оснащено матрицей с разрешением 10 мегапикселей и 1,7-дюймовым дисплеем, позволяющим просматривать получившиеся изображения. Перед печатью фотографий их можно предварительно обработать или передать на другие устройства с помощью встроенного модуля Bluetooth, пишет Bird in Flight.

«Сейчас мы наблюдаем сильное оживление в том, что касается камер мгновенной печати Kodak Mini Shot — это лишь первые шаги нашего проекта по выводу новых продуктов на этот рынок. Мы приветствуем растущее разнообразие устройств мгновенной печати и намерены и дальше инвестировать средства в этот сегмент», — сказал генеральный директор Kodak Джефф Кларк.

Kodak Mini Shot будет продаваться в трех цветовых вариантах — черном, белом и желтом. Стоит устройство всего около $100.