Kodak выпустил мини камеру мгновенной печати
8 декабря 2017 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Kodak представила новую камеру Mini Shot, которая способна мгновенно распечатывать небольшие снимки размером с банковскую карту.
Устройство оснащено матрицей с разрешением 10 мегапикселей и 1,7-дюймовым дисплеем, позволяющим просматривать получившиеся изображения. Перед печатью фотографий их можно предварительно обработать или передать на другие устройства с помощью встроенного модуля Bluetooth, пишет Bird in Flight.
«Сейчас мы наблюдаем сильное оживление в том, что касается камер мгновенной печати Kodak Mini Shot — это лишь первые шаги нашего проекта по выводу новых продуктов на этот рынок. Мы приветствуем растущее разнообразие устройств мгновенной печати и намерены и дальше инвестировать средства в этот сегмент», — сказал генеральный директор Kodak Джефф Кларк.
Kodak Mini Shot будет продаваться в трех цветовых вариантах — черном, белом и желтом. Стоит устройство всего около $100.
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