Армения призывает МОК разрешить не употреблявшим допинг спортсменам РФ выступить на под своим флагом
8 декабря 2017 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальный олимпийский комитет Армении и Министерство спорта и по делам молодежи выступили с совместным заявлением в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) запретить олимпийской сборной Российской Федерации участвовать в предстоящих в южнокорейском городе Пхенчхане зимних Олимпийских играх 2018 года и предложили позволить не употреблявшим допинг российским спортсменам выступить под своимфлагом.
В заявлении отмечается, что министерство спорта и по делам молодежи Армении и НОК осуждают применение любого вида допинга, считая в то же время, что будет несправедливо из-за недобросовестных спортсменов наказывать не употреблявших запрещенные препараты спортсменов, чье участие в зимних Олимпийских играх 2018 года не запрещено.
Армянские ведомствасчитают, что будет справедливо дать не использовавшим допинг спортсменам возможность выступить под флагом своей страны и в случае победы, в честь этих спортсменов, озвучить гимн того государства, которое они представляют.
«Министерство спорта и по делам молодежи Республики Армении и Национальный олимпийский комитет Армении выражают свою поддержку Олимпийскому комитету Российской Федерации. Одновременно, учитывая то обстоятельство, что временно прекративший решением МОК свою деятельность национальный олимпийский комитет РФ не может обеспечить участие в предстоящих в Пхенчхане зимних Олимпийских играх спортсменов, получивших от МОК разрешение выступать, выражают свою готовность содействовать всем необходимым организационным процессам, связанным с участием этих спортсменов»,- говорится в заявлении.
5 декабря МОК объявил о дисквалификации ОКР и приглашении на Игры-2018 только чистых российских спортсменов под олимпийским флагом.Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом. МОК возьмет на себя расходы на участие российских спортсменов в Олимпиаде 2018.
Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане 9-25 февраля.
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