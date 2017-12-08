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Энди Серкис снялся в хоррор-короткометражке New York Times (видео)

Энди Серкис снялся в хоррор-короткометражке New York Times
  8 декабря 2017 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Актер армянского происхождения Энди Серкис (Саркисян) снялся в одной из короткометражек, снятых журналом The New York Times на популярные темы фильмов ужасов.

В целом, журнал снял 10короткометражных фильмов, которые длятся не больше минуты. В них атмосферно и без лишних слов обыгрываются известные сюжеты хорроров. Серкису досталась роль безумного клоуна.

Зарисовки спродюсировала газета New York Times, а поставила Флория Сиджизмонди («Рассказ служанки»).

Помимо Серкиса, в серии зарисовок сыграли Николь Кидман, Джейк Джилленхол, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Бруклин Принс, Дэниэл Калуя, Тиффани Хэддиш, Синтия Никсон и Даниэла Вега.

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