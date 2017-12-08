Энди Серкис снялся в хоррор-короткометражке New York Times (видео)
8 декабря 2017 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер армянского происхождения Энди Серкис (Саркисян) снялся в одной из короткометражек, снятых журналом The New York Times на популярные темы фильмов ужасов.
В целом, журнал снял 10короткометражных фильмов, которые длятся не больше минуты. В них атмосферно и без лишних слов обыгрываются известные сюжеты хорроров. Серкису досталась роль безумного клоуна.
Зарисовки спродюсировала газета New York Times, а поставила Флория Сиджизмонди («Рассказ служанки»).
Помимо Серкиса, в серии зарисовок сыграли Николь Кидман, Джейк Джилленхол, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Бруклин Принс, Дэниэл Калуя, Тиффани Хэддиш, Синтия Никсон и Даниэла Вега.
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Сценарий фильма держится в секрете.
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
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