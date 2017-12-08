Бывший министр юстиции Нидерландов стал водителем автобуса после ухода из политики

PanARMENIAN.Net - Бывший государственный секретарь Нидерландов по вопросам безопасности и юстиции Фред Тевен после ухода из политики начал работать водителем автобуса.

Он нанялся в региональную автобусную компанию Connexxion, где работает не полный рабочий день.

«Я работаю водителем неполный рабочий день и только что закончил свой вступительный курс. Я всегда хотел работать дальнобойщиком, и когда у меня появился шанс полтора дня в неделю сидеть за рулем автобуса, я испытал восторг», - сказал Тевен, пишет Telegraaf.

По окончании испытательного срока,он будет водить автобус в регионе Харлем. Кроме того, остальное свободное время Тевен посвящает консультациям в области безопасности и киберпреступности.

Тевен ушел из политики в марте 2017 года.