Бывший министр юстиции Нидерландов стал водителем автобуса после ухода из политики
8 декабря 2017 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший государственный секретарь Нидерландов по вопросам безопасности и юстиции Фред Тевен после ухода из политики начал работать водителем автобуса.
Он нанялся в региональную автобусную компанию Connexxion, где работает не полный рабочий день.
«Я работаю водителем неполный рабочий день и только что закончил свой вступительный курс. Я всегда хотел работать дальнобойщиком, и когда у меня появился шанс полтора дня в неделю сидеть за рулем автобуса, я испытал восторг», - сказал Тевен, пишет Telegraaf.
По окончании испытательного срока,он будет водить автобус в регионе Харлем. Кроме того, остальное свободное время Тевен посвящает консультациям в области безопасности и киберпреступности.
Тевен ушел из политики в марте 2017 года.
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