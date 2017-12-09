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В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
9 декабря 2017 - 10:34 AMT

PanARMENIAN.Net - 9 декабря, по положению на 09:30 часов, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

9-13 декабря ожидается погода без осадков.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На Варденяцском перевале и автодорогах регионов Ширак, Сюник, Лори и Котайик местами наблюдается гололедица.

Исходя из ожидаемых неблагоприятных погодных условий, МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

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