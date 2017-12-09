В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
9 декабря 2017 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 декабря, по положению на 09:30 часов, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
9-13 декабря ожидается погода без осадков.
Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.
На Варденяцском перевале и автодорогах регионов Ширак, Сюник, Лори и Котайик местами наблюдается гололедица.
Исходя из ожидаемых неблагоприятных погодных условий, МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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