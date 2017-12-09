Apple планирует купить Shazam

PanARMENIAN.Net - Американская компания Apple близка к тому, чтобы приобрести сервис Shazam, позволяющий распознавать мелодии и изображения.

Соглашение на этот счет подпишут на этой неделе. О сделке, предположительно, будет объявлено 11 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на онлайн-портал TechCrunch.

Как отмечает издание, одни из источников сообщил, что сумма сделки составит около $400 млн. В публикации говорится, что по некоторым оценкам, стоимость Shazam может превышать $1 млрд.

Официальные представители Apple и Shazam отказались прокомментировать сообщения о сделке.

В сентябре представители Shazam сообщали, что приложение, необходимое для использования сервиса, было скачано более 1 млрд раз. Компания Shazam Entertainment, которой принадлежит сервис, в последние годы несла убытки. По оценкам за 2014 год число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн, приложение на тот момент было установлено примерно на 500 млн мобильных устройств.