Apple планирует купить Shazam
9 декабря 2017 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская компания Apple близка к тому, чтобы приобрести сервис Shazam, позволяющий распознавать мелодии и изображения.
Соглашение на этот счет подпишут на этой неделе. О сделке, предположительно, будет объявлено 11 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на онлайн-портал TechCrunch.
Как отмечает издание, одни из источников сообщил, что сумма сделки составит около $400 млн. В публикации говорится, что по некоторым оценкам, стоимость Shazam может превышать $1 млрд.
Официальные представители Apple и Shazam отказались прокомментировать сообщения о сделке.
В сентябре представители Shazam сообщали, что приложение, необходимое для использования сервиса, было скачано более 1 млрд раз. Компания Shazam Entertainment, которой принадлежит сервис, в последние годы несла убытки. По оценкам за 2014 год число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн, приложение на тот момент было установлено примерно на 500 млн мобильных устройств.
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PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
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