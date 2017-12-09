Саакашвили в СИЗО: Он объявил бессрочную голодовку
9 декабря 2017 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, находящийся в следственном изоляторе Службы безопасности Украины (СБУ), начал бессрочную голодовку. Об этом рассказал его адвокат Руслан Чернолуцкий.
«Он (Саакашвили — ред.) заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку», — сказал Чернолуцкий во время выступления у здания изолятора, которое транслировали украинские телеканалы, пишет РИА Новости.
Саакашвили задержали 8 декабря в Соломенском районе Киева. Генпрокуратура Украины будет требовать в суде меры пресечения в отношении политика в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, слушания, скорее всего, состоятся 9 декабря.
Первичные следственные действия в отношении оппозиционера ночью были завершены, его сторонники намерены остаться возле изолятора, установить палатки и нести дежурство.
Ранее Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента Петра Порошенко. Правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.
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