Мадуро создал в Венесуэле управление по криптовалюте
9 декабря 2017 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании в стране управления по криптовалюте.
По распоряжению главы государства, ведомство возглавит адвокат Карлос Варгас, пишет «Ъ» со ссылкой на Венесуэльское агентство новостей.
Как рассказал Мадуро, изначально идея принадлежала Уго Чавесу, который выступал за создание «финансового инструмента, который в 2018 году станет основой для экономического подъема страны».
О создании венесуэльской криптовалюты президент страны объявил 4 декабря. Криптовалюта будет называться El Petro. Правительство Венесуэлы рассчитывает, что эта мера поможет в преодолении социально-экономического кризиса.
Месяц назад венесуэльские власти ввели в обращение самую крупную в истории страны купюру — в 100 тыс боливаров. Введение новой купюры стало необходимо из-за крайне высокого уровня инфляции — в следующем году инфляция может составить 2300%.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Partner news
Последние новости
Армения признана лучшим направлением 2017 года для бизнес-туризма из Москвы Армения в престижном международном конкурсе была представлена проектом «ОК Армения» при содействии посольства Армении в России
Во ВКонтакте запустили приложение «Тайный Санта» Приложение для обмена подарками «Тайный Санта» позволит подписчикам групп или страниц анонимно обменяться новогодними подарками
Украинский обозреватель: Соглашение ЕС-Армения меняет политическую конфигурацию региона По его словам, достигнутый Ереваном формат во взаимоотношениях между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), имеет значение и для соседних стран
Instagram тестирует отдельный мессенджер Direct Тестирование Direct — это первый шаг к выделению соответствующей функции из основного сервиса Instagram в отдельное самостоятельное приложение