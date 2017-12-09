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Мадуро создал в Венесуэле управление по криптовалюте

Мадуро создал в Венесуэле управление по криптовалюте
9 декабря 2017 - 11:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании в стране управления по криптовалюте.

По распоряжению главы государства, ведомство возглавит адвокат Карлос Варгас, пишет «Ъ» со ссылкой на Венесуэльское агентство новостей.

Как рассказал Мадуро, изначально идея принадлежала Уго Чавесу, который выступал за создание «финансового инструмента, который в 2018 году станет основой для экономического подъема страны».

О создании венесуэльской криптовалюты президент страны объявил 4 декабря. Криптовалюта будет называться El Petro. Правительство Венесуэлы рассчитывает, что эта мера поможет в преодолении социально-экономического кризиса.

Месяц назад венесуэльские власти ввели в обращение самую крупную в истории страны купюру — в 100 тыс боливаров. Введение новой купюры стало необходимо из-за крайне высокого уровня инфляции — в следующем году инфляция может составить 2300%.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Президент Венесуэлы создал управление по криптовалюте
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