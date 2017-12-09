Instagram тестирует отдельный мессенджер Direct

PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram начала тестировать отдельное приложение для обмена сообщениями под названием Direct.

Тестирование Direct — это первый шаг к выделению соответствующей функции из основного сервиса Instagram в отдельное самостоятельное приложение, пишет Ferra.ru со ссылкой на The Verge.

Аналогичным образом в 2014 году социальная сеть Facebook, которой сейчас принадлежит Instagram, выделила в самостоятельное приложение Messenger.

Direct для Android и iOS на данный момент стал доступен в шести странах мира — Чили, Израиле, Италии, Португалии, Турции и Уругвае. В приложении пока предусмотрено всего три экрана. Как Snapchat, он открывается на камере, слева расположен экран с профилем, а справа — входящие сообщения.