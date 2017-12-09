Украинский обозреватель: Соглашение ЕС-Армения меняет политическую конфигурацию региона
9 декабря 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - После подписания Арменией 24 ноября в Брюсселе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом изменилась политическая конфигурация региона. Об этом заявил в интервью AnalitikaUA.net украинский обозреватель, историк Максим Царенко.
По его словам, достигнутый Ереваном формат во взаимоотношениях между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), имеет значение и для соседних стран. Обратившись к теме двусторонних украинско-армянских отношений, эксперт отметил, что необходима переоценка ситуации и разработка комплекса мер для раскрытия существующего потенциала в новых условиях.
Армения и Евросоюз 24 ноября в рамках пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны парафировали 21 марта 2017 года. Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
«Разумеется, алгоритм построения оптимального партнерства достаточно непрост, и многое предстоит сделать сторонам для приближения к реальным взаимовыгодным отношениям как в политике, так и экономике», – сказал Царенко.
В сфере экономики, по мнению Царенко, весьма перспективным представляется в первую очередь, реализация транзитного потенциала двух стран.
Обозреватель также коснулся роли диаспорских организаций, отметив, что, хотя армянские общинные организации являются аполитичными структурами, но их общественную, культурную и научную деятельность можно считать большим вкладом в народную дипломатию.
«Организованные армянами Украины мероприятия прокладывают мосты между народами, раскрывают исторические события и общие ценности», – подчеркнул Царенко.
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