В Калифорнии из-за пожаров эвакуированы более 210.000 жителей
9 декабря 2017 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В Калифорнии из-за пожаров эвакуированы 212 тысяч жителей. Об этом заявилрегиональный представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Дэвид Пэсси.
«Выгорели 57.000 га, эвакуированы 212.000 человек, в тушении задействованы 8.700 пожарных»,— сообщил он, пишет «Ъ» со ссылкой на The New York.
Пожары продолжаются в основном на юге Калифорнии. Экстренные службы оповестили об опасности 12 млн человек.
В октябре в результате пожаров в этом штате погибли 40 человек. Были разрушены несколько тысяч построек.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
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