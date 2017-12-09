В Калифорнии из-за пожаров эвакуированы более 210.000 жителей

PanARMENIAN.Net - В Калифорнии из-за пожаров эвакуированы 212 тысяч жителей. Об этом заявилрегиональный представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Дэвид Пэсси.

«Выгорели 57.000 га, эвакуированы 212.000 человек, в тушении задействованы 8.700 пожарных»,— сообщил он, пишет «Ъ» со ссылкой на The New York.

Пожары продолжаются в основном на юге Калифорнии. Экстренные службы оповестили об опасности 12 млн человек.

В октябре в результате пожаров в этом штате погибли 40 человек. Были разрушены несколько тысяч построек.