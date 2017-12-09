Армения признана лучшим направлением 2017 года для бизнес-туризма из Москвы

PanARMENIAN.Net - Армения признана лучшим направлением года для бизнес-туризма из России. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в России.

7 декабря в Москве состоялась церемония вручения BBT (Buying Business Travel) Russia & CIS Award - международной премии за выдающиеся достижения в сфере делового туризма. Армения в престижном международном конкурсе была представлена проектом «ОК Армения» при содействии посольства Армении в России.

По итогам голосования профессионального жюри, Армения была признана «Лучшим зарубежным MICE направлением» 2017 года. В этой номинации, кроме Армении, были представлены Грузия, Италия, Франция и ОАЭ.

Более 20 лет журнал Buying Business Travel проводит профессиональный конкурс среди ТМС, MICE-агентств, авиакомпаний, отелей, платежных систем, интернет-сервисов и других участников рынка. За эти годы награда BBT Awards зарекомендовала себя как самый престижный знак отличия, своего рода «Оскар» в сфере делового туризма.