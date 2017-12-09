Обстановка на передовой в Карабахе за неделю была относительно спокойной
9 декабря 2017 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 3 по 9 декабря на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск оперативная обстановка продолжала оставаться относительно спокойной.Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, в северо-восточном направлении линии соприкосновения противник применил также ручной противотанковый гранатомет (1 снаряд).
Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, предпринимая необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
В период с 26 ноября по 2 декабря на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск установившаяся относительно спокойная оперативная обстановка осталась неизменной. За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 1800 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, в северо-восточном направлении линии соприкосновения противник применил также 60 мм миномет (1 снаряд).
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