Минобороны НКР: Армия Арцаха не вела обстрел азербайджанских населенных пунктов
9 декабря 2017 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опровергает информацию об обстреле с армянской стороны населенных пунктов на территории Азербайджана.
Как говорится в сообщении Минобороны НКР, арцахская армия не вела из крупнокалиберных пулеметов и минометов обстрел в направлении населенного пункта Орта Карвенд в Агдамском районе.
«Ежедневно распространяемые агитмашиной официального Баку однообразные сообщения о нарушениях армянской армией режима прекращения огня, а также информация от 8 декабря о том, что, якобы, арцахская армия вела огонь из крупнокалиберных пулеметов и минометов по населенному пункту Орта Барвенд района Агдама, не соответствуют действительности»,- говорится в заявлении.
Министерство обороны Арцаха заявляет, что передовые подразделения Армии обороны следят за соблюдением режима перемирия и никогда не берут на прицел мирные населенные пункты, а в случае дальнейших провокаций противника на передовой вся ответственность ляжет на азербайджанскую сторону.
В период с 3-го по 9 декабря на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил сохранялась относительно спокойная оперативная ситуация.
Самое значимое
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Азербайджане стилист подверглась критике за общение с армянской коллегой из США «Дорогие коллеги, меня пригласили в качестве гостя на мастер-класс в Америку, организатором которого является Элиса», — написала Новрузова
В Японии изобрели дрон, выгоняющий засидевшихся на работе с помощью песен Он будет летать в определенное время по маршруту, заданному специальным сотрудником, и подлетать к тем, кто задержался после окончания рабочего дня
Армения признана лучшим направлением 2017 года для бизнес-туризма из Москвы Армения в престижном международном конкурсе была представлена проектом «ОК Армения» при содействии посольства Армении в России
Во ВКонтакте запустили приложение «Тайный Санта» Приложение для обмена подарками «Тайный Санта» позволит подписчикам групп или страниц анонимно обменяться новогодними подарками