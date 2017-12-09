Минобороны НКР: Армия Арцаха не вела обстрел азербайджанских населенных пунктов

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опровергает информацию об обстреле с армянской стороны населенных пунктов на территории Азербайджана.

Как говорится в сообщении Минобороны НКР, арцахская армия не вела из крупнокалиберных пулеметов и минометов обстрел в направлении населенного пункта Орта Карвенд в Агдамском районе.

«Ежедневно распространяемые агитмашиной официального Баку однообразные сообщения о нарушениях армянской армией режима прекращения огня, а также информация от 8 декабря о том, что, якобы, арцахская армия вела огонь из крупнокалиберных пулеметов и минометов по населенному пункту Орта Барвенд района Агдама, не соответствуют действительности»,- говорится в заявлении.

Министерство обороны Арцаха заявляет, что передовые подразделения Армии обороны следят за соблюдением режима перемирия и никогда не берут на прицел мирные населенные пункты, а в случае дальнейших провокаций противника на передовой вся ответственность ляжет на азербайджанскую сторону.

В период с 3-го по 9 декабря на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил сохранялась относительно спокойная оперативная ситуация.