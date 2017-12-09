В Азербайджане стилист подверглась критике за общение с армянской коллегой из США

PanARMENIAN.Net - Дочь народного артиста Азербайджана Рамиза Новрузова, стилист Шафаг Новрузова получила приглашение на мастер-класс в Нью-Йорк от известной коллеги из США с армянскими корнями Элис Атаханян.

За это азербайджанка подверглась критике соотечественников, пишет Sputnik Азербайджан.

Новрузова в социальной сети Instagram разместила приглашение.

«Дорогие коллеги, меня пригласили в качестве гостя на мастер-класс в Америку, организатором которого является Элиса», — написала Новрузова.

Элис Атаханян проводит проект под названием «Интернациональный мастер-класс», в котором принимают участие стилисты из разных стран, чтобы поделиться своим опытом, и в этот раз она решила пригласить и коллегу из Азербайджана.

Ранее дружба Шафаг Новрузовой со стилистом армянской национальности Георгием Котом стала предметом критики.