В Азербайджане стилист подверглась критике за общение с армянской коллегой из США
9 декабря 2017 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Дочь народного артиста Азербайджана Рамиза Новрузова, стилист Шафаг Новрузова получила приглашение на мастер-класс в Нью-Йорк от известной коллеги из США с армянскими корнями Элис Атаханян.
За это азербайджанка подверглась критике соотечественников, пишет Sputnik Азербайджан.
Новрузова в социальной сети Instagram разместила приглашение.
«Дорогие коллеги, меня пригласили в качестве гостя на мастер-класс в Америку, организатором которого является Элиса», — написала Новрузова.
Элис Атаханян проводит проект под названием «Интернациональный мастер-класс», в котором принимают участие стилисты из разных стран, чтобы поделиться своим опытом, и в этот раз она решила пригласить и коллегу из Азербайджана.
Ранее дружба Шафаг Новрузовой со стилистом армянской национальности Георгием Котом стала предметом критики.
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