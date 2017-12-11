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В горах Армении началась подготовка российских беспилотников в «экстремальных» зимних условиях

В горах Армении началась подготовка российских беспилотников в «экстремальных» зимних условиях
11 декабря 2017 - 10:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Инструкторы подразделений беспилотных летательных аппаратов российской военной базы Южного военного округа в Армении начали подготовку вновь прибывших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

В течение месяца на высокогорном полигоне «Камхуд» пройдет одиночная подготовка и слаживание расчетов беспилотников. К их запуску допущены военнослужащие, которые прошли подготовку и сдали теоретические зачеты по знанию технических характеристик и правил эксплуатации беспилотных самолетов.

В ходе практических занятий военнослужащие операторы беспилотников научатся разворачивать комплексы разведки, подготавливать их к запуску, осуществлять запуск с рук и с катапульты, выполнять различные задачи в воздухе и производить безопасную посадку.

Расчеты беспилотников научатся вести наблюдение за объектами в высокогорной местности в интересах разведывательных подразделений, а также для обеспечения занятий по боевой подготовке подразделений военной базы. Особенностью проводимых занятий в Закавказье является запуск беспилотной техники соединения в «экстремальных» зимних условиях на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря и порывах ветра более 10 метров в секунду.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

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