Моуринью ударил вратаря «Манчестер Сити» бутылкой по голове

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью повздорил с вратарем «Манчестер Сити» Эдерсоном Мораесом после матча 16-го тура АПЛ.

«Красные дьяволы» на «Олд Траффорд» уступили (1:2).

После игры «Манчестер Сити» бурно праздновал победу, что не понравилось Моуринью. Тренер подошел к гостевой раздевалке и хотел успокоить «горожан», но все закончилось перепалкой с вратарем «МС» Эдерсоном, пишет Championat.com со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что Моуринью не выдержал и ударил бразильца пластиковой бутылкой с водой по голове.

В результате завязавшейся потасовки пострадал и помощник главного тренера «МС» Микель Артета, которому рассекли бровь.