Моуринью ударил вратаря «Манчестер Сити» бутылкой по голове
11 декабря 2017 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью повздорил с вратарем «Манчестер Сити» Эдерсоном Мораесом после матча 16-го тура АПЛ.
«Красные дьяволы» на «Олд Траффорд» уступили (1:2).
После игры «Манчестер Сити» бурно праздновал победу, что не понравилось Моуринью. Тренер подошел к гостевой раздевалке и хотел успокоить «горожан», но все закончилось перепалкой с вратарем «МС» Эдерсоном, пишет Championat.com со ссылкой на The Telegraph.
Сообщается, что Моуринью не выдержал и ударил бразильца пластиковой бутылкой с водой по голове.
В результате завязавшейся потасовки пострадал и помощник главного тренера «МС» Микель Артета, которому рассекли бровь.
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Также не было среди отъезжающих и нападающего Златана Ибрагимовича. Всего камеры корреспондентов сумели запечатлеть 20 игроков «Манчестер Юнайтед»
Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
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