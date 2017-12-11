// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Моуринью ударил вратаря «Манчестер Сити» бутылкой по голове

Моуринью ударил вратаря «Манчестер Сити» бутылкой по голове
11 декабря 2017 - 11:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью повздорил с вратарем «Манчестер Сити» Эдерсоном Мораесом после матча 16-го тура АПЛ.

«Красные дьяволы» на «Олд Траффорд» уступили (1:2).

После игры «Манчестер Сити» бурно праздновал победу, что не понравилось Моуринью. Тренер подошел к гостевой раздевалке и хотел успокоить «горожан», но все закончилось перепалкой с вратарем «МС» Эдерсоном, пишет Championat.com со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что Моуринью не выдержал и ударил бразильца пластиковой бутылкой с водой по голове.

В результате завязавшейся потасовки пострадал и помощник главного тренера «МС» Микель Артета, которому рассекли бровь.

Ссылки по теме:
Championat.com: Моуринью ударил вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона бутылкой по голове
 Самое значимое
Грант Мелкумян стал единоличным лидером шахматного турнира в ЛондонеГрант Мелкумян стал единоличным лидером шахматного турнира в Лондоне
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
СМИ: Мхитарян может по обмену перейти в «Интер»СМИ: Мхитарян может по обмену перейти в «Интер»
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении португальского полузащитника «Интера» Жоау Мариу
Моуринью не взял Мхитаряна на матч против «Арсенала»Моуринью не взял Мхитаряна на матч против «Арсенала»
Также не было среди отъезжающих и нападающего Златана Ибрагимовича. Всего камеры корреспондентов сумели запечатлеть 20 игроков «Манчестер Юнайтед»
Армянская пара фигуристов может принять участие в Олимпиаде 2018 годаАрмянская пара фигуристов может принять участие в Олимпиаде 2018 года
Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Матч-открытие ЧМ-2018 между РФ и Саудовской Аравией станет самым низкорейтинговым в истории
MEN: Мхитарян нуждается в поддержке Моуринью
«Мики – армянский герой»: Вышел фильм МЮ о Мхитаряне
Названы вероятные победители ЧМ-2018
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана может состояться в январе 2018 года «Есть ожидание, что министры иностранных дел в ближайшее время, возможно в январе, проведут встречу при поддержке сопредседателей МГ ОБСЕ», - сказал Лукашевич
В Иране впервые даст концерт западная поп-группа Schiller - одна из самых популярных европейских музыкальных групп среди иранских поклонников электронной музыки
Взрыв на автовокзале в Нью-Йорке: Людей эвакуируют Предположительно, самодельную бомбу взорвали вблизи крупнейшего автобусного терминала. Одного человека взяли под стражу, он ранен
Постпред РФ при ОБСЕ: Нужно расследовать вооруженные инциденты в Карабахе «Рассчитываем, что предстоящие контакты сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному урегулированию этого застарелого конфликта», — сказал Лукашевич