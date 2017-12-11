В Армении создадут более благоприятные условия для виноделов
11 декабря 2017 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный директор «АГБА Лизинг» Арсен Базикян и директор консалтинговой компании «СЕМИНА КОНСАЛТИНГ» Вахе Кеушгуерян подписали меморандум о сотрудничестве.
Компании будут работать над созданием более благоприятных условий для винодельческих компаний Армении.
«Сейчас «АГБА Лизинг» разрабатывает новые, более гибкие финансовые инструменты, которые посредством лизинга дадут новые возможности нашим виноделам для облегчения реализации их проектов и идей. Мы придаем важность сотрудничеству с «СЕМИНА КОНСАЛТИНГ», так как сочетание их лучшего опыта в виноделии с нашим - в финансовой сфере, даст возможность помочь местным виноделам по всей цепочке бизнес-деятельности»,- отметил Базикян.
«Вино высокого качества можно изготовить только из высококачественного винограда. Фермер - человек, который понимает потенциал этой земли. Поэтому, прежде всего, инвестиции должны начинаться с фермеров. В рамках проекта предусматривается предоставление профессиональных консультаций по виноделию фермерам, одновременно содействуя созданию их собственного бизнеса»,- отметил Кеушгуерян.
ЗАО «АГБА Лизинг» было основано в апреле 2003 года и является первой специализированной лизинговой организацией, зарегистрированной в Армении. Компания является абсолютным лидеров на рынке, а также одним из инициаторов законодательных изменений в этой сфере.
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