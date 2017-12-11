Большинство российских спортсменов согласились выступить на Играх-2018 под нейтральным флагом
11 декабря 2017 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Большинство спортсменов РФ выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, несмотря на статус - под нейтральным флагом. Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.
«Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», - сказала Великая, пишет «Интерфакс».
Помимо этого Россия попросит Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотреть решения о пожизненной дисквалификации некоторых спортсменов, иначе сложится ситуация, «когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет».
Официальное решение Москвы по поводу выступления россиян на Играх-2018 будет оглашено 12 декабря.
5 декабря МОК объявил о дисквалификации ОКР и приглашении на Игры-2018 только чистых российских спортсменов под олимпийским флагом.Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом. МОК возьмет на себя расходы на участие российских спортсменов в Олимпиаде 2018.
Национальный олимпийский комитет Армении и Министерство спорта и по делам молодежи выступили с совместным заявлением в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) запретить олимпийской сборной Российской Федерации участвовать в предстоящих в южнокорейском городе Пхенчхане зимних Олимпийских играх 2018 года и предложили позволить не употреблявшим допинг российским спортсменам выступить под своим флагом.
Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане 9-25 февраля.
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